Кафанов назвал сильнейшего российского вратаря из выступающих за рубежом

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера «Карабаха» Андрея Лунева.

«После матча с «Брагой» пообщались с Андреем Лунeвым, поздравил его. Они сделали большое дело для Азербайджана: 1/8 финала Лиги Европы – успех для местной команды. Пройти «Брагу» было очень сложно, но футболисты «Карабаха» просто молодцы. Своими спасениями Лунeв внeс большой вклад в выход в следующий раунд.

Знаю Лунeва с самого начала его карьеры в «Уфе». Может быть, он не согласится, но думаю, что сейчас лучший отрезок в его карьере. Сравнить его с другими российскими вратарями будет некорректно, потому что мы не играем в еврокубках. Андрей попал в символическую сборную Лиги Европы – это хорошее признание.

Мы следим за всеми вратарями, которые играют заграницей. Хорошо, что в конце прошлого сезона начал играть Юра Лодыгин, провeл сильные матчи и даже отдал голевую передачу. За Никитой Хайкиным тоже смотрим. Надеюсь, что он скоро вернeтся в ворота. Но из российских вратарей за рубежом Андрей Лунeв сейчас самый сильный», – считает Кафанов.