Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Кафанов назвал сильнейшего российского вратаря из выступающих за рубежом

    Кафанов назвал сильнейшего российского вратаря из выступающих за рубежом

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера «Карабаха» Андрея Лунева.

    «После матча с «Брагой» пообщались с Андреем Лунeвым, поздравил его. Они сделали большое дело для Азербайджана: 1/8 финала Лиги Европы – успех для местной команды. Пройти «Брагу» было очень сложно, но футболисты «Карабаха» просто молодцы. Своими спасениями Лунeв внeс большой вклад в выход в следующий раунд.

    Знаю Лунeва с самого начала его карьеры в «Уфе». Может быть, он не согласится, но думаю, что сейчас лучший отрезок в его карьере. Сравнить его с другими российскими вратарями будет некорректно, потому что мы не играем в еврокубках. Андрей попал в символическую сборную Лиги Европы – это хорошее признание.

    Мы следим за всеми вратарями, которые играют заграницей. Хорошо, что в конце прошлого сезона начал играть Юра Лодыгин, провeл сильные матчи и даже отдал голевую передачу. За Никитой Хайкиным тоже смотрим. Надеюсь, что он скоро вернeтся в ворота. Но из российских вратарей за рубежом Андрей Лунeв сейчас самый сильный», – считает Кафанов.

    • Лунев в Баку с лета.
    • В 1/8 финала Лиги Европы «Карабах» сыграет с бывшим клубом Лунева – «Байером».
    • 32-летний голкипер провел за сборную России 7 матчей.

    Новости по теме
    Лунев оценил жребий для «Карабаха» в 1/8 финала Лиги Европы 5
    Лига Европы. «Карабах» Лунева проиграл в меньшинстве «Браге» (2:3), но прошел дальше 8
    Россиянин – лидер сезона Лиги Европы по количеству сейвов
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:02
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Cleaner
    1708781344
    А КТО такой сам Кафанов? Где блистал этот вратарь? Кроме того, что он дружок карпинский никаких заслуг за ним не числится...(((
    Ответить
    FRZZ
    1708786049
    Карабах практически реанимировал Лунёва, должен быть благодарен.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+