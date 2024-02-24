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    • Спаллетти недоволен поведением современных игроков: «Вместо тренировки они предпочитают выложить фото в соцсетях»

    Спаллетти недоволен поведением современных игроков: «Вместо тренировки они предпочитают выложить фото в соцсетях»

    Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти недоволен влиянием гаджетов на жизнь молодых футболистов.

    «Вы приходите в сборную для победы на Евро, а не в Call of Duty. Мне приходится терпеть их смартфоны, но я запрещаю их держать рядом с собой во время массажа.

    Никуда не годится, если игрок будет до четырех утра играть в приставку, когда на следующий день матч.

    Современный мир мало стимулирует к тяжелой работе. Сегодняшние игроки предпочитают выложить фото в соцсеть, а не тренироваться. В моей сборной Италии таких ценностей не должно быть. Итальянцы хотят видеть ответственную сборную, твердую и прагматичную», – цитирует Спаллетти твиттер Николо Скиры.

    • Спаллетти в 2023 году вывел Италию на Евро-2024.
    • Итальянцы сыграют в группе с Испанией, Хорватией и Албанией.
    • Спаллетти выигрывал РПЛ с «Зенитом».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:55
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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
    1708772463
    Спалетти прав! 100% !!! Но его сейчас, вероятнее всего, обосрут с ног до головы за это высказывание. (((
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