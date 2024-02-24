Спаллетти недоволен поведением современных игроков: «Вместо тренировки они предпочитают выложить фото в соцсетях»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти недоволен влиянием гаджетов на жизнь молодых футболистов.

«Вы приходите в сборную для победы на Евро, а не в Call of Duty. Мне приходится терпеть их смартфоны, но я запрещаю их держать рядом с собой во время массажа.

Никуда не годится, если игрок будет до четырех утра играть в приставку, когда на следующий день матч.

Современный мир мало стимулирует к тяжелой работе. Сегодняшние игроки предпочитают выложить фото в соцсеть, а не тренироваться. В моей сборной Италии таких ценностей не должно быть. Итальянцы хотят видеть ответственную сборную, твердую и прагматичную», – цитирует Спаллетти твиттер Николо Скиры.