Чистяков объяснил свой трансфер из «Зенита» в «Сочи»

Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков высказался о своем трансфере из «Зенита».

«Сочи» арендовал Чистякова до конца сезона-2023/24 без опции выкупа.

Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

В этом сезоне он провел за «Зенит» всего 8 матчей (414 минут).

«Тяжело далось решение о переходе? Честно – нет. Конечно, место в таблице влияет на эмоциональное состояние, но у меня глобально другая ситуация. Мне не нужно смотреть на титулы, на то, в какой команде я играю, сколько я получаю. Мне нужно реанимировать свою карьеру, набрать физическую форму и вернуться в свой игровой тонус.

Выбор у меня был, но он был небольшим. Я понимал, что мне нужно играть. Когда поступило предложение от «Сочи», сразу его принял. Мне хочется помочь как себе, так и команде вернуться на свой уровень. Этот клуб не заслуживает быть внизу, и я хочу чувствовать себя счастливым», – сказал Чистяков.