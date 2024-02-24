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    Чистяков объяснил свой трансфер из «Зенита» в «Сочи»

    Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков высказался о своем трансфере из «Зенита».

    • «Сочи» арендовал Чистякова до конца сезона-2023/24 без опции выкупа.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.
    • В этом сезоне он провел за «Зенит» всего 8 матчей (414 минут).

    «Тяжело далось решение о переходе? Честно – нет. Конечно, место в таблице влияет на эмоциональное состояние, но у меня глобально другая ситуация. Мне не нужно смотреть на титулы, на то, в какой команде я играю, сколько я получаю. Мне нужно реанимировать свою карьеру, набрать физическую форму и вернуться в свой игровой тонус.

    Выбор у меня был, но он был небольшим. Я понимал, что мне нужно играть. Когда поступило предложение от «Сочи», сразу его принял. Мне хочется помочь как себе, так и команде вернуться на свой уровень. Этот клуб не заслуживает быть внизу, и я хочу чувствовать себя счастливым», – сказал Чистяков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (4)
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    СпорЦмен
    1708769532
    Если бы он не обосрался в матче с Ахматом, вме было бы тип топ. Сам виноват.
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    Cleaner
    1708770796
    Какое решение принял Чистяков? В Зените РЕШИЛИ перевести игрока в ссвой ФАРМ-КЛУБ для спасения его от вылета в Пердив, Чистяков и поехал в Сочи!
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    VasyaM63
    1708772907
    чухонец --ты брат и на х---ты зениту нужен и вас таких в зените очень много
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