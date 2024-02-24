Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Лейпциг», 23 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля 2024, в 20:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Бавария»: Нойер, Геррейру, де Лигт, Мин-Джэ, Дайер, Мюллер, Горецка, Мусиала, Киммих, Чупо-Мотинг, Кейн.
Главный тренер: Томас Тухель
«Лейпциг»: Гулачи, Раум, Симакан, Орбан, Хенрикс, Симонс, Шлагер, Ольмо, Айдара, Опенда, Поульсен.
Главный тренер: Марко Розе
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Лейпциг»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».