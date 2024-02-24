Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Лейпциг», 23 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля 2024, в 20:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Бавария»: Нойер, Геррейру, де Лигт, Мин-Джэ, Дайер, Мюллер, Горецка, Мусиала, Киммих, Чупо-Мотинг, Кейн.

Главный тренер: Томас Тухель

«Лейпциг»: Гулачи, Раум, Симакан, Орбан, Хенрикс, Симонс, Шлагер, Ольмо, Айдара, Опенда, Поульсен.

Главный тренер: Марко Розе

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Лейпциг»