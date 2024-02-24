Смотреть прямую трансляцию матча «Альмерия» против «Атлетико», 26 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Альмерия»: Максимиану, Ланга, Гонсалес, Радованович, Пубиль, Эмбарба, Аррибас, Робертоне, Виера, Лопи, Лосано.

Главный тренер: Гаиска Гаритано

«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Паулиста, Витсель, Лино, Де Пауль, Коке, Барриос, Льоренте, Депай, Гризманн.

Главный тренер: Диего Симеоне

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Альмерия» – «Атлетико»