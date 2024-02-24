Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Альмерия» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2024

    «Альмерия» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Альмерия» против «Атлетико», 26 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Альмерия»: Максимиану, Ланга, Гонсалес, Радованович, Пубиль, Эмбарба, Аррибас, Робертоне, Виера, Лопи, Лосано.

    Главный тренер: Гаиска Гаритано

    «Атлетико»: Облак, Эрмосо, Паулиста, Витсель, Лино, Де Пауль, Коке, Барриос, Льоренте, Депай, Гризманн.

    Главный тренер: Диего Симеоне

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Альмерия» – «Атлетико»

    «Альмерия» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2024

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:50
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+