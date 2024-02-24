Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Манчестер Сити», 26 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля 2024, в 20:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Борнмут»: Пеннето, Келли, Сенеси, Забарный, Смит, Кристи, Кук, Тавернье, Семеньо, Клюйверт, Соланке.

Главный тренер: Андони Ираола

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аканджи, Диаш, Стоунз, Уокер, Фоден, Альварес, Силва, Родри, Бобб, Холанд.

Главный тренер: Хосеп Гвардиола

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Манчестер Сити»