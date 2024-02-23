Журавель напомнил, что «Барселона», «Ливерпуль» и «Бавария» действуют в этом сезоне по методике Гинера

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель увидел сходство в действиях «Ливерпуля», «Барселоны» и «Баварии» с ЦСКА образца 2008 года.

Все 3 европейских клуба объявили по ходу сезона, что летом будет смена тренера.

Так же в 2008 году поступил ЦСКА.

«Интересное европейское соревнование – кто будет выше из тех, кто объявил об уходе.

Пусть у каждого были разные причины для досрочного объявления об уходе, но тренд сам по себе забавный. И важно, что Томас Тухель, который сейчас явно не в порядке, тем не менее, остаeтся работать. То есть расчeт на то, что новость сработает в позитив.

Я вскользь уже вспоминал кейс Валерия Газзаева, но сейчас стоит напомнить о нeм детальнее. Поскольку он ближе всего к тухелевскому.

Итак, в июле 2008 года ЦСКА Газзаева проиграл «Динамо» 0:2 и Евгений Гинер принял решение, что с него хватит: он объявил о том, что Газзаев уйдeт по окончанию сезона в ноябре. Тогда система розыгрыша была «весна-осень».

Помню, много говорилось, что команда сильно устала от Газзаева, что он больше не вывозит по-тренерски и по эмоциям. После поражения от «Динамо» ЦСКА опустился аж на девятое место.

И вот все узнали, что терпеть Газзаева осталось всего полгода, и ЦСКА отпустило. Следующий же матч после объявления был со «Спартаком». И ЦСКА выиграл его 5:1 с хет-триком Вагнера.

Затем осенью ЦСКА выдал семь побед подряд в чемпионате, выиграл все матчи в группе Кубка УЕФА и завершил РПЛ на втором месте, отстав от «Рубина» на четыре очка.

Вот как это иногда работает. Так что следим. Кстати, тогда в сезон после Газзаева в ЦСКА успело поработать аж три тренера: Зико, Хуанде Рамос и Леонид Слуцкий», – вспомнил Журавель.