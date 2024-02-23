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    • Журавель напомнил, что «Барселона», «Ливерпуль» и «Бавария» действуют в этом сезоне по методике Гинера

    Журавель напомнил, что «Барселона», «Ливерпуль» и «Бавария» действуют в этом сезоне по методике Гинера

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель увидел сходство в действиях «Ливерпуля», «Барселоны» и «Баварии» с ЦСКА образца 2008 года.

    • Все 3 европейских клуба объявили по ходу сезона, что летом будет смена тренера.
    • Так же в 2008 году поступил ЦСКА.

    «Интересное европейское соревнование – кто будет выше из тех, кто объявил об уходе.

    Пусть у каждого были разные причины для досрочного объявления об уходе, но тренд сам по себе забавный. И важно, что Томас Тухель, который сейчас явно не в порядке, тем не менее, остаeтся работать. То есть расчeт на то, что новость сработает в позитив.

    Я вскользь уже вспоминал кейс Валерия Газзаева, но сейчас стоит напомнить о нeм детальнее. Поскольку он ближе всего к тухелевскому.

    Итак, в июле 2008 года ЦСКА Газзаева проиграл «Динамо» 0:2 и Евгений Гинер принял решение, что с него хватит: он объявил о том, что Газзаев уйдeт по окончанию сезона в ноябре. Тогда система розыгрыша была «весна-осень».

    Помню, много говорилось, что команда сильно устала от Газзаева, что он больше не вывозит по-тренерски и по эмоциям. После поражения от «Динамо» ЦСКА опустился аж на девятое место.

    И вот все узнали, что терпеть Газзаева осталось всего полгода, и ЦСКА отпустило. Следующий же матч после объявления был со «Спартаком». И ЦСКА выиграл его 5:1 с хет-триком Вагнера.

    Затем осенью ЦСКА выдал семь побед подряд в чемпионате, выиграл все матчи в группе Кубка УЕФА и завершил РПЛ на втором месте, отстав от «Рубина» на четыре очка.

    Вот как это иногда работает. Так что следим. Кстати, тогда в сезон после Газзаева в ЦСКА успело поработать аж три тренера: Зико, Хуанде Рамос и Леонид Слуцкий», – вспомнил Журавель.

    • Гинер возглавляет ЦСКА по сей день.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    23.02.2024 23:51
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    Комментарии (2)
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    DMитрий
    1708724547
    Журавль накидался чем-то и увидел... Я по заголовку уж подумал, что тренируются по методике Гинера. Аж что-то ёкнуло внутри.
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