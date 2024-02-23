В «Ростове» ждали четвертого зимнего новичка: «Человек дал добро, но не доехал»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин подвел итоги зимней трансферной кампании для клуба.

«Нам не удалось выполнить всe, что планировали в это трансферное окно. Не хочется конкретизировать, но вышло не всe, что задумывали.

Не могу сказать, что будет летом: к нам ехал человек, дал добро, но не доехал. Поэтому тяжело что-то предполагать.

В целом трансферная кампания «Ростова» проведена на четвeрку – нормально. Но лучше оценивать уже по ходу сезона, как новички адаптируются», – сказал Рыскин.