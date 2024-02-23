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    • В «Ростове» ждали четвертого зимнего новичка: «Человек дал добро, но не доехал»

    В «Ростове» ждали четвертого зимнего новичка: «Человек дал добро, но не доехал»

    Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин подвел итоги зимней трансферной кампании для клуба.

    «Нам не удалось выполнить всe, что планировали в это трансферное окно. Не хочется конкретизировать, но вышло не всe, что задумывали.

    Не могу сказать, что будет летом: к нам ехал человек, дал добро, но не доехал. Поэтому тяжело что-то предполагать.

    В целом трансферная кампания «Ростова» проведена на четвeрку – нормально. Но лучше оценивать уже по ходу сезона, как новички адаптируются», – сказал Рыскин.

    • «Ростов» ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ с 21 очком в 18 турах.
    • Зимой состав команды пополнили три новичка: вингер Роналдо (2 млн евро), а также защитники Эяд Эль-Аскалани (920 тыс евро) и Умар Сако (аренда за 150 тыс евро).

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    Источник: «Чемпионат»

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