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    • Тренер «Наполи» может наказать Хвичу за его реакцию на замену в матче с «Барселоной»

    Тренер «Наполи» может наказать Хвичу за его реакцию на замену в матче с «Барселоной»

    У Хвичи Кварацхелии возник конфликт с новым главным тренером «Наполи» Франческо Кальцоной.

    Тренер злится на грузинского вингера за его реакцию на замену в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1).

    • Хвичу заменили на 68-й минуте на Йеспера Линдстрема.
    • Футболист гневно отреагировал на это, не пожав руку тренеру и партнерам.

    Кальцона уже поговорил с Кварацхелией, напомнив ему, что команда важнее любого игрока.

    Также Хвичу могут оштрафовать и оставить в запасе на матч с «Кальяри», который состоится 25 февраля.

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    Источник: Get Italian Football News

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    Сегодня, 16:40
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    Комментарии (1)
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    САДЫЧОК
    1708704438
    Он сам себя наказал! Полный ноль и всегда таким был и в Рубине !
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