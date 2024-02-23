Тренер «Наполи» может наказать Хвичу за его реакцию на замену в матче с «Барселоной»

У Хвичи Кварацхелии возник конфликт с новым главным тренером «Наполи» Франческо Кальцоной.

Тренер злится на грузинского вингера за его реакцию на замену в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1).

Хвичу заменили на 68-й минуте на Йеспера Линдстрема.

Футболист гневно отреагировал на это, не пожав руку тренеру и партнерам.

Кальцона уже поговорил с Кварацхелией, напомнив ему, что команда важнее любого игрока.

Также Хвичу могут оштрафовать и оставить в запасе на матч с «Кальяри», который состоится 25 февраля.