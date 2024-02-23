Названы сроки восстановления Смолова после травмы спины

Нападающий «Динамо» Федор Смолов продолжает восстановление после травмы спины и должен присоединиться к партнерам на следующей неделе. По данным «Спорт-Экспресса», форвард будет готовиться к матчу 19-го тура РПЛ с «Локомотивом», намеченному на 3 марта.
Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль оправился от недавнего повреждения и уже занимается в общей группе. 25-летний колумбиец может принять участие в контрольном матче с «Балтикой» сегодня, 23 февраля, или с ЦСКА завтра.
- Смолов провел в этом сезоне 21 матч, забил 5 голов, отдал 3 передачи.
- Карраскаль сыграл в текущем сезоне в 15 встречах, в которых отметился 1 голевым пасом.