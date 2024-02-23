Защита жертвы Алвеса оценила приговор экс-футболисту

Адвокат потерпевшей в деле экс-защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса Давид Саэнс заявил, что удовлетворен приговором суда.
«Нам еще нужно оценить приговор. У нас есть время все рассмотреть. Мы удовлетворены, потому что это приговор, который признает правду жертвы и перенесенные ей страдания.
Нам еще предстоит оценить, соответствует ли суровость наказания фактам. Ущерб [жертве] не устранить», – приводит слова Саэнса Marca.
- 22 февраля суд приговорил Алвеса к 4,5 года тюрьмы за изнасилование девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022 года.
- Также он приговорен к 5 годам заключения условно.
- Алвес должен будет выплатить потерпевшей 150 тысяч евро.
- Также бразилец должен оплатить судебные издержки, ему запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 лет.