Защита жертвы Алвеса оценила приговор экс-футболисту

Адвокат потерпевшей в деле экс-защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса Давид Саэнс заявил, что удовлетворен приговором суда.

«Нам еще нужно оценить приговор. У нас есть время все рассмотреть. Мы удовлетворены, потому что это приговор, который признает правду жертвы и перенесенные ей страдания.

Нам еще предстоит оценить, соответствует ли суровость наказания фактам. Ущерб [жертве] не устранить», – приводит слова Саэнса Marca.