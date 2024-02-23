Названы сроки возможного смягчения наказания Алвесу

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес может получить послабления при отбывании наказания с мая 2025 года, сообщает Marca.

На данный момент Алвес, находящийся под стражей с 20 января 2023-го, пробыл в тюрьме 1 год и 1 месяц. Согласно законодательству Испании, по прошествии 2 лет и 4 месяцев тюремного срока заключенный имеет право запросить третью пенитенциарную степень, дающую право на ряд льгот. К ним относится, например, возможность покидать тюрьму в течение дня и ездить домой на выходные.

Для получения послаблений требуется выплата компенсации жертве преступления, а также надлежащее поведение и развитие «культурной и профессиональной деятельности» в период заключения.

Если Алвесу не удастся добиться послаблений, он может запросить условно досрочное освобождение в январе 2026 года после отбытия двух третей от срока наказания.