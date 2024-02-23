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    Названы сроки возможного смягчения наказания Алвесу

    Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес может получить послабления при отбывании наказания с мая 2025 года, сообщает Marca.

    На данный момент Алвес, находящийся под стражей с 20 января 2023-го, пробыл в тюрьме 1 год и 1 месяц. Согласно законодательству Испании, по прошествии 2 лет и 4 месяцев тюремного срока заключенный имеет право запросить третью пенитенциарную степень, дающую право на ряд льгот. К ним относится, например, возможность покидать тюрьму в течение дня и ездить домой на выходные.

    Для получения послаблений требуется выплата компенсации жертве преступления, а также надлежащее поведение и развитие «культурной и профессиональной деятельности» в период заключения.

    Если Алвесу не удастся добиться послаблений, он может запросить условно досрочное освобождение в январе 2026 года после отбытия двух третей от срока наказания.

    • 22 февраля суд приговорил Алвеса к 4,5 года тюрьмы за изнасилование девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022 года.
    • Также он приговорен к 5 годам заключения условно.
    • Алвес должен будет выплатить потерпевшей 150 тысяч евро.
    • Также бразилец должен оплатить судебные издержки, ему запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 лет.

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    Источник: Marca

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