Вечером 23 февраля на стадионе «Ренато Даль Ара» в Болонье состоится поединок 26 тура итальянской Серии А. Одноименный клуб будет принимать «Верону». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

«Болонья»

Команда Тьяго Мотты находится в большом порядке и ведет борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. На данный момент «Болонья» занимает пятую строчку в Серии А. При этом стоит заметить, что в 21 веке «Болонья» ни разу не играла в европейских турнирах.

«Верона»

Дела «Вероны» идут не лучшим образом. Команда традиционно участвует в борьбе за выживание и пока не особо преуспевает на этом поприще. После 25 матчей «Верона» идет в зоне вылета в Серию Б, занимая 18 строчку в турнирной таблице элитного футбольного дивизиона Италии.

Личные встречи

Последние три очных поединка команд завершились такими исходами:

31.10.2023 «Болонья» – «Верона» 2:0

18.09.2023 «Верона» – «Болонья» 0:0

21.04.2023 «Верона» – «Болонья» 2:1

Прогноз на матч «Болонья» – «Верона»

В предыдущем туре подопечные Тьяго Мотты «грохнули» «Лацио» на выезде в Риме. Что уж говорить о встрече с аутсайдером на своем поле? «Болонья» рвется в Европе и не должна позволить себе раздавать очки далеко не самым элитным оппонентам. Рекомендованная ставка: победа «Болоньи» (1,55).