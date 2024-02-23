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    «Байер» – «Майнц»: прогноз на матч Бундеслиги, 23 февраля

    В пятницу, 23 февраля, «Байер» из Леверкузена на своем поле примет «Майнц». Игра 23 тура чемпионата Германии начнется в 22:30 по московскому времени.

    «Байер»

    После 22 матчей в Бундеслиге, «Байер» занимает первое место в турнирной таблице с 58 очками. Команда показывает впечатляющие результаты, одержала 18 побед и сыграла вничью 4 раза. Футболисты леверкузенцев забили 57 голов, а пропустили всего 15, что дает разницу в +42 мяча.

    «Майнц»

    «Майнц» находится на 17-й позиции в турнирной таблице после 22 матчей, с 15 очками. Команда выиграла 2 матча, сыграла вничью 9 раз и потерпела 11 поражений. Футболисты «Майнца» забили 17 голов и пропустили 35, при разнице -18 голов.

    Прогноз на матч «Байер» – «Майнц»

    История противостояния команд насчитывает 36 игр, в последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

    • 30.09.23 «Майнц» – «Байер» 0:3;
    • 19.02.23 «Байер» – «Майнц» 2:3;
    • 27.08.22 «Майнц» – «Байер» 0:3;
    • 18.02.22 «Майнц» – «Байер» 3:2;
    • 25.09.21 «Байер» – «Майнц» 1:0.

    Леверкузенцы, похоже, всерьез настроились на победу в Бундеслиге. Команда все еще не потерпела ни одного поражения и уже обгоняет «Баварию» на солидные восемь очков. А вот «Майнц» барахтается на дне турнирной таблицы, обгоняя только скромный «Дармштадт 98». В предстоящей встрече все очевидно, не менее очевидным будет и наш прогноз – победа «Байера» (1.25).

    Источник: «Бомбардир»

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