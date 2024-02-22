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    Минспорт отреагировал на просьбу Аршавина к Путину

    Олег Матыцин, министр спорта РФ, высказался об обращении Андрея Аршавина к президенту России Владимиру Путину.

    • Андрей Аршавин надеется на создание российского аналога футбольного симулятора FIFA.
    • С соответствующей просьбой он обратился к президенту РФ Владимиру Путину.
    • Это случилось накануне в Казани.

    «Министерство спорта готово участвовать в этом проекте. Считаю важным создание национального продукта. Тем более, отечественная школа футбола имеет многолетние традиции.

    У нас много интересных спортсменов, которые могли бы быть креативными в создании цифрового аналога футбола для привлечения людей в спорт. Это может оказаться полезным», – сказал Матыцин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2024 20:51
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    Комментарии (6)
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    timon2401
    1708627646
    Один заявил что "демография в стране упала из-за роста доходов граждан", эти благодаря компьютерной игре людей в спорт привлекают.. Так и живём
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    ВетеR
    1708628214
    лизнул знатно
    Ответить
    Krics
    1708629636
    Андрюша в депутаты рвется,ихмо.
    Ответить
    VVM1964
    1708630904
    Минспорт взял "Под козырек" !!! ) - Будь сделано, ... !!! )))
    Ответить
    bset
    1708630952
    Скоро с Газзаевым будут в соседних кабинетах заседать. Только что-то поздновато Аршавин спохватился. Недолго сидеть придется.
    Ответить
    Lilipyt
    1708645169
    Минспорту лучше профинансировать спортивные секции в реальной жизни, а не виртуальной. Сейчас бесплатных секций крайне мало.
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