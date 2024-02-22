Минспорт отреагировал на просьбу Аршавина к Путину

Олег Матыцин, министр спорта РФ, высказался об обращении Андрея Аршавина к президенту России Владимиру Путину.

Андрей Аршавин надеется на создание российского аналога футбольного симулятора FIFA.

С соответствующей просьбой он обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

Это случилось накануне в Казани.

«Министерство спорта готово участвовать в этом проекте. Считаю важным создание национального продукта. Тем более, отечественная школа футбола имеет многолетние традиции.

У нас много интересных спортсменов, которые могли бы быть креативными в создании цифрового аналога футбола для привлечения людей в спорт. Это может оказаться полезным», – сказал Матыцин.