Минспорт отреагировал на просьбу Аршавина к Путину

Олег Матыцин, министр спорта РФ, высказался об обращении Андрея Аршавина к президенту России Владимиру Путину.
- Андрей Аршавин надеется на создание российского аналога футбольного симулятора FIFA.
- С соответствующей просьбой он обратился к президенту РФ Владимиру Путину.
- Это случилось накануне в Казани.
«Министерство спорта готово участвовать в этом проекте. Считаю важным создание национального продукта. Тем более, отечественная школа футбола имеет многолетние традиции.
У нас много интересных спортсменов, которые могли бы быть креативными в создании цифрового аналога футбола для привлечения людей в спорт. Это может оказаться полезным», – сказал Матыцин.