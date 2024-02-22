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    Мостовой дал трансферный совет «Краснодару»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не считает комплектование «Краснодара» идеальным.

    «Сложно сказать, почему «Краснодар» сделал только одно приобретение [Кевин Кастаньо], им по-хорошему нужно было взять еще двоих. Но, наверное, что-то пошло не так. В целом команда укомплектована, сильно просесть они не должны.

    Но все-таки замену Джоне Кородобе стоит подписать, ему нужен конкурент. Александр Кокшаров неплох, но пока не дотягивает по уровню игры», – сказал Мостовой.

    • По итогам первой части чемпионата «Краснодар» занимает первое место в РПЛ с 38 очками. Преимущество над «Зенитом» составляет два очка.
    • В 19-м туре «Краснодар» примет дома «Рубин» 2 марта.
    • Кордобой летом интересовались в АПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    22.02.2024 20:37
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    Комментарии (1)
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    Krics
    1708630852
    Саша,посоветуй Галицкому какой стадион,академию или парк заложить,он в отличии от тебя для Российского футбола сделал больше,не языком ихмо.
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