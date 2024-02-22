Мостовой дал трансферный совет «Краснодару»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не считает комплектование «Краснодара» идеальным.
«Сложно сказать, почему «Краснодар» сделал только одно приобретение [Кевин Кастаньо], им по-хорошему нужно было взять еще двоих. Но, наверное, что-то пошло не так. В целом команда укомплектована, сильно просесть они не должны.
Но все-таки замену Джоне Кородобе стоит подписать, ему нужен конкурент. Александр Кокшаров неплох, но пока не дотягивает по уровню игры», – сказал Мостовой.
- По итогам первой части чемпионата «Краснодар» занимает первое место в РПЛ с 38 очками. Преимущество над «Зенитом» составляет два очка.
- В 19-м туре «Краснодар» примет дома «Рубин» 2 марта.
- Кордобой летом интересовались в АПЛ.