Мостовой дал трансферный совет «Краснодару»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не считает комплектование «Краснодара» идеальным.

«Сложно сказать, почему «Краснодар» сделал только одно приобретение [Кевин Кастаньо], им по-хорошему нужно было взять еще двоих. Но, наверное, что-то пошло не так. В целом команда укомплектована, сильно просесть они не должны.

Но все-таки замену Джоне Кородобе стоит подписать, ему нужен конкурент. Александр Кокшаров неплох, но пока не дотягивает по уровню игры», – сказал Мостовой.