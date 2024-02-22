Промес готов дать показания в Нидерландах при одном условии

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес обратился в прокуратуру Нидерландов с заявлением о готовности лично прибыть в суд и дать показания по делу о наркоторговле. По данным РБК, футболист согласится на это при условии безопасного проезда и гарантий, что он не будет задержан на территории страны до момента вступления в силу окончательного приговора.

В пресс-службе прокуратуры Нидерландов подтвердили, что адвокат игрока «Спартака» ранее обращался к ним с просьбой о безопасном проезде, но получил отказ. Источники в окружении футболиста отмечают, что предложение Промеса остается в силе.

В нидерландской прокуратуре отметили, что Промес имеет право лично представить позицию в апелляционной инстанции.

«Однако он не обязан присутствовать в суде [апелляционной инстанции] лично. Он может решить полностью передать свою защиту в руки своего адвоката, как он сделал в суде», – добавили в ведомстве.