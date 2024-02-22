Промес готов дать показания в Нидерландах при одном условии

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес обратился в прокуратуру Нидерландов с заявлением о готовности лично прибыть в суд и дать показания по делу о наркоторговле. По данным РБК, футболист согласится на это при условии безопасного проезда и гарантий, что он не будет задержан на территории страны до момента вступления в силу окончательного приговора.
В пресс-службе прокуратуры Нидерландов подтвердили, что адвокат игрока «Спартака» ранее обращался к ним с просьбой о безопасном проезде, но получил отказ. Источники в окружении футболиста отмечают, что предложение Промеса остается в силе.
В нидерландской прокуратуре отметили, что Промес имеет право лично представить позицию в апелляционной инстанции.
«Однако он не обязан присутствовать в суде [апелляционной инстанции] лично. Он может решить полностью передать свою защиту в руки своего адвоката, как он сделал в суде», – добавили в ведомстве.
- Прокуратура Амстердама объявила полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в международный розыск.
- Ранее суд в столице Нидерландов заочно приговорил игрока к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- В этом сезоне 32-летний нидерландец провел за «Спартак» 21 матч, забил 8 голов, отдал 8 передач.