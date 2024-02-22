Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Промес готов дать показания в Нидерландах при одном условии

    Промес готов дать показания в Нидерландах при одном условии

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес обратился в прокуратуру Нидерландов с заявлением о готовности лично прибыть в суд и дать показания по делу о наркоторговле. По данным РБК, футболист согласится на это при условии безопасного проезда и гарантий, что он не будет задержан на территории страны до момента вступления в силу окончательного приговора.

    В пресс-службе прокуратуры Нидерландов подтвердили, что адвокат игрока «Спартака» ранее обращался к ним с просьбой о безопасном проезде, но получил отказ. Источники в окружении футболиста отмечают, что предложение Промеса остается в силе.

    В нидерландской прокуратуре отметили, что Промес имеет право лично представить позицию в апелляционной инстанции.

    «Однако он не обязан присутствовать в суде [апелляционной инстанции] лично. Он может решить полностью передать свою защиту в руки своего адвоката, как он сделал в суде», – добавили в ведомстве.

    • Прокуратура Амстердама объявила полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в международный розыск.
    • Ранее суд в столице Нидерландов заочно приговорил игрока к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • В этом сезоне 32-летний нидерландец провел за «Спартак» 21 матч, забил 8 голов, отдал 8 передач.

    Новости по теме
    Прокуратура Нидерландов отказалась давать гарантии Промесу 22
    Уткин предложил кандидатуру для следующего трансфера «Спартака» 15
    «Не очень хороший знак»: Генич – о результативности Промеса в товарищеских матчах 9
    Источник: РБК

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2024 19:32
    Рекомендуем
    Комментарии (13)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ziborock
    1708619819
    Пошел кофе наводить! Мне так нравится следить за потугами лазурных по теме Промеса, лучше всяких Аншлагов и Камеди!)
    Ответить
    ...уефан
    1708620107
    ...не езди никуда, повяжут тебя радужные)...
    Ответить
    alex1951
    1708621053
    Мыльная опера продолжается...... Не за горами то время,когда снимут триллер про Промеса. В роли Промеса - Васисуалий Уткин ....За-тра-ха-ли ужо..... Скорей бы футбол начался....
    Ответить
    Cleaner
    1708621424
    Промес создает видимость того, что может и хочет лично приехать в Голландию, хотя отлично знает, что по этой статье никто ему гарантий, что он не будет задержан не даст. Хитропопый в Спартаке наркоторговец.
    Ответить
    Bozigit
    1708622108
    Не стоит рисковать
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1708622248
    На понт берёт наркобарыга! Знает, что ласты скрутят в любой стране Европы. Гыгыгы
    Ответить
    Вомбат
    1708623285
    Чтобы боолельщики Спартака не переживали -- международный розыск только в пределах Евросоюза. За пределами может быть только розыск Интерпола, а для него надо иметь отрицательное решение апелляционного суда. Это будет очень нескоро.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+