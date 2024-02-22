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    • Медведев высказался об исключении Фернандеса из заявки «Зенита»

    Медведев высказался об исключении Фернандеса из заявки «Зенита»

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о причине вывода защитника Марио Фернандеса из основной заявки клуба на оставшуюся часть сезона РПЛ.

    «Вывод Марио Фернандеса из заявки «Зенита» на матчи РПЛ носит чисто формальный характер», – сказал Медведев.

    • Как сообщал «Спорт-Экспресс», у «Зенита» оказалось в заявочном списке A слишком много футболистов, которых нельзя отнести к доморощенным.
    • Для соблюдения регламента Марио Фернандеса перевели в «Зенит-2», благодаря чему он сможет продолжить выступления за основную команду.

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    Источник: «Чемпионат»

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    22.02.2024 19:11
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    Комментарии (10)
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    Боров мясной
    1708619368
    Взяли старую рухлядь, ещё и на поле выпускает сергей в ущерб команде, бизнес это не футбол!
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    Bozigit
    1708622039
    Должен набрать форму
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    qwertyйцукен
    1708622529
    нельзя отнести к доморощенным.=== Кто ж теперь виноватый что Зенит нонче бразильский клуб. Дома ростить своих не хотят.Газпром бабла наваливает для покупки не доморощенных. Вот только для чего столько не доморощенных бразильцев ? Неужто Зенит нацелился взять Лигу Чемпионов ? )))
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    Sergey-Martinov-yandex
    1708626391
    Бумеранг для Фернандеса
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    Fialet
    1708628344
    Предатели никому не нужны.
    Ответить
    Krics
    1708631976
    У вас все формально,гражданство РФ ,чемпионство РФ,ихмо.
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