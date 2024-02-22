Медведев высказался об исключении Фернандеса из заявки «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о причине вывода защитника Марио Фернандеса из основной заявки клуба на оставшуюся часть сезона РПЛ.
«Вывод Марио Фернандеса из заявки «Зенита» на матчи РПЛ носит чисто формальный характер», – сказал Медведев.
- Как сообщал «Спорт-Экспресс», у «Зенита» оказалось в заявочном списке A слишком много футболистов, которых нельзя отнести к доморощенным.
- Для соблюдения регламента Марио Фернандеса перевели в «Зенит-2», благодаря чему он сможет продолжить выступления за основную команду.