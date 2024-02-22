Медведев высказался об исключении Фернандеса из заявки «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о причине вывода защитника Марио Фернандеса из основной заявки клуба на оставшуюся часть сезона РПЛ.

«Вывод Марио Фернандеса из заявки «Зенита» на матчи РПЛ носит чисто формальный характер», – сказал Медведев.