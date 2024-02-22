Защита Алвеса подаст апелляцию на решение суда

Адвокат бывшего игрока «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса Инес Гвардиола заявила, что сторона защиты обжалует решение суда по делу об изнасиловании.

«Мы собираемся оценить приговор, но могу вам сказать, что мы собираемся подать апелляцию. Мы продолжаем верить в невиновность Алвеса. Мы будем защищать его до конца», – сказала Гвардиола.