Защита Алвеса подаст апелляцию на решение суда

Адвокат бывшего игрока «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса Инес Гвардиола заявила, что сторона защиты обжалует решение суда по делу об изнасиловании.
«Мы собираемся оценить приговор, но могу вам сказать, что мы собираемся подать апелляцию. Мы продолжаем верить в невиновность Алвеса. Мы будем защищать его до конца», – сказала Гвардиола.
- 22 февраля суд приговорил Алвеса к 4,5 года тюрьмы за изнасилование девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022 года.
- Также он приговорен к 5 годам заключения условно.
- Алвес должен будет выплатить потерпевшей 150 тысяч евро.
- Также бразилец должен оплатить судебные издержки, ему запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 лет.