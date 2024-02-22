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    Тухель откажется от паузы в карьере ради клуба АПЛ

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель планирует сделать перерыв в карьере по завершении этого сезона, когда покинет немецкий клуб. По данным Kicker, специалист готов отказаться от своего плана в случае предложения от «Манчестер Юнайтед», откуда в таком случае должен уйти Эрик тен Хаг.

    Тухелю нравятся финансовые возможности, традиции, бренд, стадион и широкие полномочия, которые может дать ему «МЮ». Также немцу симпатична фигура нового совладельца клуба Джима Рэтклиффа.

    Вариант с приходом в «Барселону» сейчас маловероятен, в том числе из-за того, что Тухель плохо владеет испанским. Также невозможен приход в один из лондонских клубов из-за предыдущей работы в «Челси».

    • «Бавария» под руководством Тухеля занимает второе место в Бундеслиге с отставание в 8 очков от «Байера» после 22 туров.
    • «МЮ» сейчас идет шестым в АПЛ.

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    Источник: Kicker

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    Сегодня, 14:11
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    Комментарии (2)
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1708602152
    Тех хага не уволят
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    Oldtrafford83
    1708610224
    скажем дружно нах.. нужно!!!
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