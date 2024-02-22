Тухель откажется от паузы в карьере ради клуба АПЛ

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель планирует сделать перерыв в карьере по завершении этого сезона, когда покинет немецкий клуб. По данным Kicker, специалист готов отказаться от своего плана в случае предложения от «Манчестер Юнайтед», откуда в таком случае должен уйти Эрик тен Хаг.

Тухелю нравятся финансовые возможности, традиции, бренд, стадион и широкие полномочия, которые может дать ему «МЮ». Также немцу симпатична фигура нового совладельца клуба Джима Рэтклиффа.

Вариант с приходом в «Барселону» сейчас маловероятен, в том числе из-за того, что Тухель плохо владеет испанским. Также невозможен приход в один из лондонских клубов из-за предыдущей работы в «Челси».