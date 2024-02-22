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    • «Сочи» отправил в клуб Первой лиги хавбека, вызывавшегося в юношескую сборную Канады

    «Сочи» отправил в клуб Первой лиги хавбека, вызывавшегося в юношескую сборную Канады

    Полузащитник Амир Батырев перешел из «Сочи» в «Сокол», где проведет оставшуюся часть текущего сезона.

    По данным Transfermarkt, игрок будет выступать в клубе Первой лиги на правах аренды, а его рыночная стоимость составляет 300 тысяч евро.

    • 21-летний футболист провел 18 матчей за «Сочи» в нынешнем сезоне.
    • Батырев родился в Торонто и в прошлом вызывался в одну из юношеских сборных Канады.
    • Он перешел в «Сочи» летом 2022 года из «Твери» и за это время провел за южан 30 матчей во всех турнирах, забив 1 гол.

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    Источник: официальный сайт «Сочи»

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