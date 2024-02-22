«Сочи» отправил в клуб Первой лиги хавбека, вызывавшегося в юношескую сборную Канады

Полузащитник Амир Батырев перешел из «Сочи» в «Сокол», где проведет оставшуюся часть текущего сезона.
По данным Transfermarkt, игрок будет выступать в клубе Первой лиги на правах аренды, а его рыночная стоимость составляет 300 тысяч евро.
- 21-летний футболист провел 18 матчей за «Сочи» в нынешнем сезоне.
- Батырев родился в Торонто и в прошлом вызывался в одну из юношеских сборных Канады.
- Он перешел в «Сочи» летом 2022 года из «Твери» и за это время провел за южан 30 матчей во всех турнирах, забив 1 гол.