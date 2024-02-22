«Сочи» отправил в клуб Первой лиги хавбека, вызывавшегося в юношескую сборную Канады

Полузащитник Амир Батырев перешел из «Сочи» в «Сокол», где проведет оставшуюся часть текущего сезона.

По данным Transfermarkt, игрок будет выступать в клубе Первой лиги на правах аренды, а его рыночная стоимость составляет 300 тысяч евро.