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    Новые подробности судебного приговора Дани Алвеса

    В Испании раскрыли все детали приговора Дани Алвеса по делу об изнасиловании.

    • реальный тюремный срок – 4,5 года;
    • условный срок – еще 5 лет заключения;
    • выплата компенсации – 150 тысяч евро;
    • оплата судебных издержек;
    • запрет на приближение к жертве – 9,5 лет.

    Суд пришел к выводу, что потерпевшая не давала согласия на вагинальное проникновение.

    В постановлении говорится: «Согласие не только может быть отозвано в любое время, но также нужно для каждой из разновидностей сексуального контакта».

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Krics
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    О как,ихмо.
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