Новые подробности судебного приговора Дани Алвеса

В Испании раскрыли все детали приговора Дани Алвеса по делу об изнасиловании.
- реальный тюремный срок – 4,5 года;
- условный срок – еще 5 лет заключения;
- выплата компенсации – 150 тысяч евро;
- оплата судебных издержек;
- запрет на приближение к жертве – 9,5 лет.
Суд пришел к выводу, что потерпевшая не давала согласия на вагинальное проникновение.
В постановлении говорится: «Согласие не только может быть отозвано в любое время, но также нужно для каждой из разновидностей сексуального контакта».