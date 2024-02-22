Новые подробности судебного приговора Дани Алвеса

В Испании раскрыли все детали приговора Дани Алвеса по делу об изнасиловании.

реальный тюремный срок – 4,5 года;

условный срок – еще 5 лет заключения;

выплата компенсации – 150 тысяч евро;

оплата судебных издержек;

запрет на приближение к жертве – 9,5 лет.

Суд пришел к выводу, что потерпевшая не давала согласия на вагинальное проникновение.

В постановлении говорится: «Согласие не только может быть отозвано в любое время, но также нужно для каждой из разновидностей сексуального контакта».