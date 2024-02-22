Каррера дал совет Головину по поводу будущего в «Монако»

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил, пора ли полузащитнику «Монако» Александру Головину сменить команду.

«Головин – лучший российский футболист в Европе прямо сейчас. Возможно, ему пора уже сделать следующий шаг и перейти в более сильный клуб. Он уже готов к этому.

Может быть, у него даже есть предложения, но он предпочитает оставаться в «Монако». Он мог бы заиграть в любом ведущем чемпионате», – считает Каррера.