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    Каррера дал совет Головину по поводу будущего в «Монако»

    Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил, пора ли полузащитнику «Монако» Александру Головину сменить команду.

    «Головин – лучший российский футболист в Европе прямо сейчас. Возможно, ему пора уже сделать следующий шаг и перейти в более сильный клуб. Он уже готов к этому.

    Может быть, у него даже есть предложения, но он предпочитает оставаться в «Монако». Он мог бы заиграть в любом ведущем чемпионате», – считает Каррера.

    • 27-летний Головин проводит в «Монако» 6-й год.
    • В этом сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    22.02.2024 11:24
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    А кто такой Каррера?
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