Каррера дал совет Головину по поводу будущего в «Монако»

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил, пора ли полузащитнику «Монако» Александру Головину сменить команду.
«Головин – лучший российский футболист в Европе прямо сейчас. Возможно, ему пора уже сделать следующий шаг и перейти в более сильный клуб. Он уже готов к этому.
Может быть, у него даже есть предложения, но он предпочитает оставаться в «Монако». Он мог бы заиграть в любом ведущем чемпионате», – считает Каррера.
- 27-летний Головин проводит в «Монако» 6-й год.
- В этом сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.