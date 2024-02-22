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    • «Торино» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2024

    «Торино» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Лацио», 21 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Торино»: Милинкович-Савич, Масина, Ловато, Белланова, Джиджи, Войвода, Илич, Влашич, Риччи, Санабрия, Сапата.

    Главный тренер: Иван Юрич

    «Лацио»: Проведель, Романьоли, Ладзари, Хила, Марушич, Весино, Гендузи, Альберто, Андерсон, Иммобиле, Исаксен.

    Главный тренер: Маурицио Сарри

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Лацио»

    «Торино» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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