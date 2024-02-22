Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Лацио», 21 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Торино»: Милинкович-Савич, Масина, Ловато, Белланова, Джиджи, Войвода, Илич, Влашич, Риччи, Санабрия, Сапата.
Главный тренер: Иван Юрич
«Лацио»: Проведель, Романьоли, Ладзари, Хила, Марушич, Весино, Гендузи, Альберто, Андерсон, Иммобиле, Исаксен.
Главный тренер: Маурицио Сарри
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».