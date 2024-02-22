В четверг, 22 февраля, «Торино» на своем поле сыграет с «Лацио». Матч 21 тура чемпионата Италии начнется в 22:45 по мск.

«Торино»

После завершения 20 туров Серии А, «Торино» занимает 10-е место в турнирной таблице. Команда провела 24 матча, набрав 36 очков. Их выступления включают в себя 9 побед, 9 ничьих и 6 поражений. Футболисты «Торино» забили 23 гола и пропустили 20, при разнице +3 гола.

«Лацио» занимает 8-е место в турнирной таблице после 24 матчей, с 37 очками. У команды 11 побед, 4 ничьих и 9 поражений. Футболисты «Лацио» забили 29 голов и пропустили 26, при разнице +3 гола.

Прогноз на матч «Торино» – «Лацио»

История противостояния команд насчитывает 150 матчей, в последних пяти играх были зафиксированы следующие результаты:

27.09.23 «Лацио» – «Торино» 2:0;

22.04.23 «Лацио» – «Торино» 0:1;

20.08.22 «Торино» – «Лацио» 0:0;

16.04.22 «Лацио» – «Торино» 1:1;

23.09.21 «Торино» – «Лацио» 1:1.

Хозяева пребывают в хорошей игровой форме – команда не проигрывает на протяжении шести поединков, а вот римляне не демонстрируют стабильных результатов. Мы предположим, что «Торино» обыграет соперника. Наш прогноз – победа «Торино» (2.51).