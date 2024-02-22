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    • «Тулуза» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2024

    «Тулуза» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Бенфики», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля 2024, в 20:45 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Тулуза»: Рестес, Николайсен, Деслер, Коста, Диарра, Спирингс, Сьерро, Дeннум, Суасо, Гбоо, Даллинга.

    Главный тренер: Карлес Мартинес

    «Бенфика»: Трубин, Фернандес, Силва, Аурснес, Отаменди, Нерес, Кекчю, Ди Мария, Силва, Невеш, Кабрал.

    Главный тренер: Рогер Шмидт

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза»«Бенфика»

    «Тулуза» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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