Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Бенфики», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля 2024, в 20:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Тулуза»: Рестес, Николайсен, Деслер, Коста, Диарра, Спирингс, Сьерро, Дeннум, Суасо, Гбоо, Даллинга.

Главный тренер: Карлес Мартинес

«Бенфика»: Трубин, Фернандес, Силва, Аурснес, Отаменди, Нерес, Кекчю, Ди Мария, Силва, Невеш, Кабрал.

Главный тренер: Рогер Шмидт

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «Бенфика»