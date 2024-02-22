Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Бенфики», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля 2024, в 20:45 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Тулуза»: Рестес, Николайсен, Деслер, Коста, Диарра, Спирингс, Сьерро, Дeннум, Суасо, Гбоо, Даллинга.
Главный тренер: Карлес Мартинес
«Бенфика»: Трубин, Фернандес, Силва, Аурснес, Отаменди, Нерес, Кекчю, Ди Мария, Силва, Невеш, Кабрал.
Главный тренер: Рогер Шмидт
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «Бенфика»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».