Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Фейеноорда», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Рома»: Свилар, Карсдорп, Льоренте, Манчини, Спинаццола, Кристанте, Пеллегрини, Паредес, Дибала, Залевский, Лукаку.

Главный тренер: Даниеле Де Росси

«Фейеноорд»: Велленройтер, Белен, Гертрюйда, Хартман, Ганцко, Зерруки, Стенгс, Пайшан, Минте, Виффер, Хименес.

Главный тренер: Арне Слот

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Фейеноорд»