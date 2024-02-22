В четверг, 22 февраля, в стыковом матче Лиги Европы «Рома» дома сыграет с «Фейеноордом». Игру начнут в 23:00 по мск.

«Рома»

После завершения группового этапа Лиги Европы, «Рома» набрала 13 очков. Команда одержала 4 победы, сыграла вничью 1 раз и потерпела 1 поражение. Футболисты «Ромы» забили 10 голов и пропустили 2 мяча. Команда занимает второе место в своей группе с разницей в +8 голов.

«Фейеноорд»

«Фейеноорд», в свою очередь, после группового этапа Лиги Европы, имеет в своем активе 6 очков. Команда одержала 2 победы, сыграла вничью 0 раз и потерпела 4 поражения. Футболисты «Фейеноорда» забили 4 гола и пропустили 7 мячей. Команда занимает третье место в своей группе с разницей в -1 гол.

Прогноз на матч «Рома» – «Фейеноорд»

История противостояния команд насчитывает шесть встреч:

15.02.24 «Фейеноорд» – «Рома» 1:1;

20.04.23 «Рома» – «Фейеноорд» 4:1;

13.04.23 «Фейеноорд» – «Рома» 1:0;

25.05.22 «Рома» – «Фейеноорд» 1:0;

26.02.15 «Фейеноорд» – «Рома» 1:2;

19.02.15 «Рома» – «Фейеноорд» 1:1.

В предстоящей встрече сделаем выбор в пользу хозяев поля, несмотря на то, что у «Фейеноорда» лучший игровой тонус – команда Арне Слота не проигрывает в девяти матчах кряду. Предположим, что римляне обыграют соперника с минимальной разницей в счете, ну а гости смогут ответить хотя бы голом. Наш прогноз – победа «Ромы» (2.16), обе забьют – да (1.73).