Адвокат Промеса сделал заявление о приговоре по делу о контрабанде наркотиков

София Хоф, адвокат вингера «Спартака» Квинси Промеса, объяснила, почему футболиста нельзя считать виновным по делу о контрабанде наркотиков.

Суд Нидерландов приговорил игрока к 6 годам тюрьмы.

Промеса объявили в международный розыск и арестовали его активы в голландских городах.

«Мы обязательно подадим апелляцию на решение суда. Это может означать лишь одно – вердикт суда не является окончательным.

Апелляционный суд Амстердама, как вторая фактическая инстанция, после подачи апелляции проведет полную переоценку уголовного дела нашего клиента.

Мы воспользуемся предстоящим периодом, чтобы внимательно изучить приговор и довести до сведения апелляционного суда Амстердама наши жалобы и пожелания относительно дальнейшего расследования.

Также во время публичного слушания, дата которого еще не назначена, в апелляционном суде мы повторно объясним все наши жалобы по решению суда.

Хотелось бы подчеркнуть, что до тех пор, пока вердикт судьи не является окончательным, каждый подозреваемый в Нидерландах должен считаться невиновным, и Квинси Промес не исключение«, – сказала Хоф.