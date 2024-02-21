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    • Адвокат Промеса сделал заявление о приговоре по делу о контрабанде наркотиков

    Адвокат Промеса сделал заявление о приговоре по делу о контрабанде наркотиков

    София Хоф, адвокат вингера «Спартака» Квинси Промеса, объяснила, почему футболиста нельзя считать виновным по делу о контрабанде наркотиков.

    • Суд Нидерландов приговорил игрока к 6 годам тюрьмы.
    • Промеса объявили в международный розыск и арестовали его активы в голландских городах.

    «Мы обязательно подадим апелляцию на решение суда. Это может означать лишь одно – вердикт суда не является окончательным.

    Апелляционный суд Амстердама, как вторая фактическая инстанция, после подачи апелляции проведет полную переоценку уголовного дела нашего клиента.

    Мы воспользуемся предстоящим периодом, чтобы внимательно изучить приговор и довести до сведения апелляционного суда Амстердама наши жалобы и пожелания относительно дальнейшего расследования.

    Также во время публичного слушания, дата которого еще не назначена, в апелляционном суде мы повторно объясним все наши жалобы по решению суда.

    Хотелось бы подчеркнуть, что до тех пор, пока вердикт судьи не является окончательным, каждый подозреваемый в Нидерландах должен считаться невиновным, и Квинси Промес не исключение«, – сказала Хоф.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:21
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    Комментарии (18)
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    Дубина
    1708541775
    Помойки блекло - голубой этого не понять! Стыдно за вошь лазурную всегда....
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    Plyash
    1708541787
    Держись,Антоха,мы с тобой.Правосудие Пи@ерландов будет посрамлено,победа будет за нами!!!
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1708542310
    Адвокат долго будет выкабениваться перед наркобарыгой. Хоть всю жизнь, пока ему платят. Гыгыгы
    Ответить
    fakeid
    1708542589
    я понял тактику свиноботов, таких, как New Life, или как там его.. сперва усиленно визжат про апелляцию, и что ещё ничего не доказано! он не преступник, пока суд не определит! короче. из-за апелляций дело растянется ещё на пару лет, а там уже зулус завершит свою тарасофскую карьеру. ну перейдёт в факел какой-нибудь, или что-то подобное. и, когда апелляции не принесут результата, эти рылы радостно взвизгнут: а он уже не наш игрок! ведь так, хряки? целых ДВЕ уголовки по разным делам - но зулус белый (гы-гы) и пушистый.
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    ...уефан
    1708542628
    ...я же говорил - стиральный порошок!..
    Ответить
    Suvorov71
    1708543546
    Вот помойные, что ты им не говори, все своё гнут, одно слово помойка питерская, вонючка
    Ответить
    Cleaner
    1708545332
    София, дои Промеса до последнего. Чтобы из Спартака он ушел ГОЛОДРАНЦЕМ!
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1708545647
    Попал губошлеп на деньги
    Ответить
    TIMOTHY
    1708546976
    Посадят по любому
    Ответить
    alefreddy
    1708547024
    о чем я и писал ранее
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