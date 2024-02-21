В «Баварии» прокомментировали увольнение Тухеля

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен объяснил решение отправить в отставку главного тренера Томаса Тухеля по окончании сезона-2023/24.
«Мы пришли ко взаимному решению об окончании сотрудничества летом. Это был хороший и открытый диалог. Наша цель – перед сезоном-2024/25 провести спортивную перестройку под руководством нового тренера.
До тех пор перед каждым сотрудником клуба стоит четкая задача добиться максимально возможного в Лиге чемпионов и Бундеслиге. Я также однозначно возлагаю ответственность на команду.
Особенно это касается Лиги чемпионов. Убеждены, что мы пройдем в четвертьфинал после поражения со счетом 0:1 от «Лацио», где нас поддержат фанаты на заполненной «Альянц Арене», – сказал Дрезен.
- Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года после увольнения Юлиана Нагельсмана.
- Под руководством 50-летнего специалиста мюнхенцы стали чемпионами Германии в прошлом сезоне.
- «Бавария» занимает 2-е место в Бундеслиге, отставая на 8 очков от «Байера» после 22 туров.