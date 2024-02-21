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    В «Баварии» прокомментировали увольнение Тухеля

    Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен объяснил решение отправить в отставку главного тренера Томаса Тухеля по окончании сезона-2023/24.

    «Мы пришли ко взаимному решению об окончании сотрудничества летом. Это был хороший и открытый диалог. Наша цель – перед сезоном-2024/25 провести спортивную перестройку под руководством нового тренера.

    До тех пор перед каждым сотрудником клуба стоит четкая задача добиться максимально возможного в Лиге чемпионов и Бундеслиге. Я также однозначно возлагаю ответственность на команду.

    Особенно это касается Лиги чемпионов. Убеждены, что мы пройдем в четвертьфинал после поражения со счетом 0:1 от «Лацио», где нас поддержат фанаты на заполненной «Альянц Арене», – сказал Дрезен.

    • Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года после увольнения Юлиана Нагельсмана.
    • Под руководством 50-летнего специалиста мюнхенцы стали чемпионами Германии в прошлом сезоне.
    • «Бавария» занимает 2-е место в Бундеслиге, отставая на 8 очков от «Байера» после 22 туров.

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    Источник: сайт «Баварии»

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии (3)
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    СпорЦмен
    1708514892
    Тухель протух.
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    99-й
    1708514896
    Протух
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    Vasilys
    1708518726
    Можно было и сейчас
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