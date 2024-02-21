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    «Бавария» объявила об уходе Тухеля по окончании сезона

    «Бавария» и главный тренер команды Томас Тухель приняли совместное решение, что специалист оставит свой пост 30 июня 2024 года. Его контракт был рассчитан до 2025 года.

    Клуб заявил, что это решение – результат дружеских переговоров тренера с гендиректором Яном-Кристианом Дрезеном.

    «Мы договорились, что прекратим сотрудничество по окончании сезона. До тех пор мы с тренерским штабом, конечно, продолжим делать все возможное, чтобы добиться максимального успеха», – сказал Тухель

    • Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года после увольнения Юлиана Нагельсманна.
    • Под руководством 50-летнего специалиста мюнхенцы стали чемпионами Германии в прошлом сезоне.
    • «Бавария» занимает второе место в Бундеслиге с отставанием в восемь очков от «Байера» после 22 туров.

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    Источник: официальный сайт «Баварии»

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    Комментарии (5)
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    LOKOfanatik19
    1708511392
    Думаю Тухеля уже не позовет ни один Топ клуб, а то этот антифутбол уже поднадоел.
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1708512004
    Просто не его клуб, а тренер хороший
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    Snek
    1708513320
    А Нагельсманна выгнали даже сезон не дали доработать, хотя он так жёстко не проваливался как Тухель.
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    zigbert
    1708524378
    А вдруг Бавария заиграет лучше после этого заявления.
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    fakeid
    1708526099
    кейн такой: ну уж хоть в баварии-то я точно завоюю первый трофей. тухель: погоди-ка..)
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