«Бавария» объявила об уходе Тухеля по окончании сезона

«Бавария» и главный тренер команды Томас Тухель приняли совместное решение, что специалист оставит свой пост 30 июня 2024 года. Его контракт был рассчитан до 2025 года.

Клуб заявил, что это решение – результат дружеских переговоров тренера с гендиректором Яном-Кристианом Дрезеном.

«Мы договорились, что прекратим сотрудничество по окончании сезона. До тех пор мы с тренерским штабом, конечно, продолжим делать все возможное, чтобы добиться максимального успеха», – сказал Тухель