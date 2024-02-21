«Бавария» объявила об уходе Тухеля по окончании сезона

«Бавария» и главный тренер команды Томас Тухель приняли совместное решение, что специалист оставит свой пост 30 июня 2024 года. Его контракт был рассчитан до 2025 года.
Клуб заявил, что это решение – результат дружеских переговоров тренера с гендиректором Яном-Кристианом Дрезеном.
«Мы договорились, что прекратим сотрудничество по окончании сезона. До тех пор мы с тренерским штабом, конечно, продолжим делать все возможное, чтобы добиться максимального успеха», – сказал Тухель
- Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года после увольнения Юлиана Нагельсманна.
- Под руководством 50-летнего специалиста мюнхенцы стали чемпионами Германии в прошлом сезоне.
- «Бавария» занимает второе место в Бундеслиге с отставанием в восемь очков от «Байера» после 22 туров.