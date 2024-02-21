Смолов назвал любимых футболистов

Нападающий «Динамо» Федор Смолов ответил на вопрос, какие игроки ему сейчас импонируют.

– Кто из современных звeзд мирового футбола вам нравится?

– Поколение футболистов, в котором у меня были кумиры, уже закончило или заканчивает карьеру. Понятно, Килиан Мбаппе очень сильный. Эрлинг Холанд заслужил награду лучшему за 2023 год.

Мне нравится, как играют Букайо Сака, Мартин Эдегор, Флориан Вирц, Мохамед Салах. Не могу выделить кого-то одного. Думаю, что теперь будет конкурентная борьба за «Золотой мяч».