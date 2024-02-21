Вратарь «Зенита» Кержаков высказался о возможности завершения карьеры после сезона

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о возможном завершении карьеры.

«С высокой долей вероятности это мой последний сезон в «Зените» и в футболе. Но мы всегда оставляем себе пространство для маневра. Без этого никак. Вдруг мне позвонит Александр Иванович [Медведев] и скажет: «Продлеваемся на пять лет». Тогда отвечу: «Давайте на три, а дальше посмотрим». Все может быть», – сказал Кержаков.