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    • Вратарь «Зенита» Кержаков высказался о возможности завершения карьеры после сезона

    Вратарь «Зенита» Кержаков высказался о возможности завершения карьеры после сезона

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о возможном завершении карьеры.

    «С высокой долей вероятности это мой последний сезон в «Зените» и в футболе. Но мы всегда оставляем себе пространство для маневра. Без этого никак. Вдруг мне позвонит Александр Иванович [Медведев] и скажет: «Продлеваемся на пять лет». Тогда отвечу: «Давайте на три, а дальше посмотрим». Все может быть», – сказал Кержаков.

    • 37-летний вратарь провел 15 матчей за «Зенит» в нынешнем сезоне.
    • Помимо «Зенита» Кержаков выступал в РПЛ за «Аланию», «Волгу», «Анжи» и «Оренбург».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    acor94
    1708507816
    Поиграл и хватит. И так хапнул кубков не по спортивному принципу.
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