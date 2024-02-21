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    • Названы возможные исполнители гимна России перед матчем с Сербией

    Названы возможные исполнители гимна России перед матчем с Сербией

    Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал о церемонии перед товарищеским матчем сборных России и Сербии 21 марта.

    «По церемонии исполнения национальных гимнов двух стран ведем переговоры с рядом известных российских и сербских артистов. Хотим, чтобы оба гимна прозвучали в живом исполнении. Пока мы не знаем точного времени начала матча, можно лишь говорить в сослагательном наклонении. В числе возможных исполнителей – заслуженные артисты РФ солисты Мариинского театра Ильдар Абдразаков и Василий Герелло, популярные артисты эстрады Григорий Лепс и Полина Гагарина, а также несколько сербских исполнителей», – сказал Терешин.

    • Матч состоится на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.
    • Это будет первый матч России с европейской командой с ноября 2021 года.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1708506868
    Со своей стороны могу посоветавать сборной Англии Этона Джона в исполнители национальнооо гимна. Уверен они потдержат мои инициативы.
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