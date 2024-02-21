Названы возможные исполнители гимна России перед матчем с Сербией

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал о церемонии перед товарищеским матчем сборных России и Сербии 21 марта.

«По церемонии исполнения национальных гимнов двух стран ведем переговоры с рядом известных российских и сербских артистов. Хотим, чтобы оба гимна прозвучали в живом исполнении. Пока мы не знаем точного времени начала матча, можно лишь говорить в сослагательном наклонении. В числе возможных исполнителей – заслуженные артисты РФ солисты Мариинского театра Ильдар Абдразаков и Василий Герелло, популярные артисты эстрады Григорий Лепс и Полина Гагарина, а также несколько сербских исполнителей», – сказал Терешин.