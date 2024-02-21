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    • «Порту» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2024

    «Порту» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Порту» против «Арсенала», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Порту»: Кошта, Венделл, Пепе, Кардосо, Мариу, Гонсалес, Варела, Пепе, Галено, Консейсау, Эванилсон.

    Главный тренер: Сержиу Консейсау

    «Арсенал»: Рая, Кивиор, Салиба, Габриэль, Уайт, Эдегор, Райс, Хаверц, Троссард, Сака, Мартинелли.

    Главный тренер: Микель Артета

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Порту»«Арсенал»

    «Порту» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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