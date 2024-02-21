Смотреть прямую трансляцию матча «Порту» против «Арсенала», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Порту»: Кошта, Венделл, Пепе, Кардосо, Мариу, Гонсалес, Варела, Пепе, Галено, Консейсау, Эванилсон.
Главный тренер: Сержиу Консейсау
«Арсенал»: Рая, Кивиор, Салиба, Габриэль, Уайт, Эдегор, Райс, Хаверц, Троссард, Сака, Мартинелли.
Главный тренер: Микель Артета
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Порту» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».