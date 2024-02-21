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    • Бышовец назвал проблему в подготовке «Зенита» к возобновлению сезона

    Бышовец назвал проблему в подготовке «Зенита» к возобновлению сезона

    Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец считает, что игры, которые провели петербуржцы на сборах, были неинформативны.

    «Думаю, что игры на сборе были неинформативны. Проблема заключается, что подготовка не определила основной состав. Соперники, с которыми играл «Зенит», не дают достаточной информации, чтобы можно было бы сказать, что «Зенит» подходит в оптимальном составе и состоянии к возобновлению сезона.

    Турнирное положение обязывает «Зенит» проявить достаточное уважение к соперникам. «Краснодар» реально имеет возможность, чтобы добиться максимального результата и чувствуется, что «Краснодар» имеет право на победу в чемпионате», – сказал Бышовец.

    • «Зенит» провел этой зимой девять товарищеских матчей против «Динамо» из Самарканда (5:1), «Чонбук Хeндэ Моторс» (5:1), «Урала» (1:0), «Аль-Фатеха» (1:1), «Аль-Духаиля» (2:0), «Ноа» (0:0), «Шанхай Шэньхуа» (6:0), «Аль-Райяна» (2:4) и «Сантоса» (4:1).
    • После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками, опережая «Зенит» на два балла.

    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 10:16
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    Комментарии (1)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708500245
    Игры Зенита на сборах неинформативны для хряков, а не для тренерского состава петербуржцев. Информативны станут 2 марта, когда со свинарником снасильничают по взрослому. Гыгыгы
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