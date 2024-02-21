Бышовец назвал проблему в подготовке «Зенита» к возобновлению сезона

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец считает, что игры, которые провели петербуржцы на сборах, были неинформативны.

«Думаю, что игры на сборе были неинформативны. Проблема заключается, что подготовка не определила основной состав. Соперники, с которыми играл «Зенит», не дают достаточной информации, чтобы можно было бы сказать, что «Зенит» подходит в оптимальном составе и состоянии к возобновлению сезона.

Турнирное положение обязывает «Зенит» проявить достаточное уважение к соперникам. «Краснодар» реально имеет возможность, чтобы добиться максимального результата и чувствуется, что «Краснодар» имеет право на победу в чемпионате», – сказал Бышовец.