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    • «Порту» – «Арсенал»: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов, 21 февраля

    «Порту» – «Арсенал»: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов, 21 февраля

    Вечером 21 февраля на «Эштадиу Драгау» состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов. «Порту» будет принимать гостей с Туманного Альбиона – лондонский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

    «Порту»

    В последнее время подопечные Сержиу Консейсау не могут похвастать стабильностью, что отбросило «Порту» на третье место в таблице португальской Примейры. Тем не менее, команда все еще принимает участие в чемпионской гонке.

    «Арсенал»

    Перед визитом в Португалию «Арсенал» катком проехался по аутсайдеру АПЛ «Бернли». В настоящее время подопечные Микеля Артеты занимают второе место в английской Премьер-Лиге, отставая от лидирующего «Ливерпуля» лишь на два балла.

    Личные встречи

    Команды давненько не пересекались друг с другом на европейской арене. Три крайних очных поединка завершились такими исходами:

    • 09.03.2010 «Арсенал» – «Порту» 5:0
    • 17.02.2010 «Порту» – «Арсенал» 2:1
    • 10.12.2008 «Порту» – «Арсенал» 2:0

    Прогноз на матч «Порту» – «Арсенал»

    Доселе «Арсенал» никогда не побеждал на поле «Порту». Сейчас команда Артеты набрала отменную форму и готова переломить неприятную тенденцию. Рекомендованная ставка: победа «Арсенала» (1,68).

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    Источник: «Бомбардир»

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