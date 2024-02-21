Вечером 21 февраля на «Эштадиу Драгау» состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов. «Порту» будет принимать гостей с Туманного Альбиона – лондонский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Порту»

В последнее время подопечные Сержиу Консейсау не могут похвастать стабильностью, что отбросило «Порту» на третье место в таблице португальской Примейры. Тем не менее, команда все еще принимает участие в чемпионской гонке.

«Арсенал»

Перед визитом в Португалию «Арсенал» катком проехался по аутсайдеру АПЛ «Бернли». В настоящее время подопечные Микеля Артеты занимают второе место в английской Премьер-Лиге, отставая от лидирующего «Ливерпуля» лишь на два балла.

Личные встречи

Команды давненько не пересекались друг с другом на европейской арене. Три крайних очных поединка завершились такими исходами:

09.03.2010 «Арсенал» – «Порту» 5:0

17.02.2010 «Порту» – «Арсенал» 2:1

10.12.2008 «Порту» – «Арсенал» 2:0

Прогноз на матч «Порту» – «Арсенал»

Доселе «Арсенал» никогда не побеждал на поле «Порту». Сейчас команда Артеты набрала отменную форму и готова переломить неприятную тенденцию. Рекомендованная ставка: победа «Арсенала» (1,68).