Орлов прокомментировал ситуацию с Промесом

Комментатор Геннадий Орлов считает, что руководство «Спартака» находится в сложной ситуации в связи с ситуацией вокруг полузащитника Квинси Промеса.

«Врагу не пожелаешь такого события, что у тебя игрок как наркобарон. Особенно мне нравится, как футболист Деменко кажется сказал, что Промесу надо политическое убежище попросить. Вообще ситуация сложнейшая. С точки зрения контрактной «Спартаку» надо ждать окончания [процесса]. Но в то же время… Это очень сложно, особенно для руководства, это же моральная история, никакая не футбольная. Не знаю, как они выйдут из этого положения», – сказал Орлов.