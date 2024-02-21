Орлов прокомментировал ситуацию с Промесом

Комментатор Геннадий Орлов считает, что руководство «Спартака» находится в сложной ситуации в связи с ситуацией вокруг полузащитника Квинси Промеса.
«Врагу не пожелаешь такого события, что у тебя игрок как наркобарон. Особенно мне нравится, как футболист Деменко кажется сказал, что Промесу надо политическое убежище попросить. Вообще ситуация сложнейшая. С точки зрения контрактной «Спартаку» надо ждать окончания [процесса]. Но в то же время… Это очень сложно, особенно для руководства, это же моральная история, никакая не футбольная. Не знаю, как они выйдут из этого положения», – сказал Орлов.
- Прокуратура Амстердама объявила полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в международный розыск.
- Ранее суд в столице Нидерландов заочно приговорил игрока к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- В этом сезоне 32-летний нидерландец провел за «Спартак» 21 матч, забил 8 голов, отдал 8 передач.