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    Орлов прокомментировал ситуацию с Промесом

    Комментатор Геннадий Орлов считает, что руководство «Спартака» находится в сложной ситуации в связи с ситуацией вокруг полузащитника Квинси Промеса.

    «Врагу не пожелаешь такого события, что у тебя игрок как наркобарон. Особенно мне нравится, как футболист Деменко кажется сказал, что Промесу надо политическое убежище попросить. Вообще ситуация сложнейшая. С точки зрения контрактной «Спартаку» надо ждать окончания [процесса]. Но в то же время… Это очень сложно, особенно для руководства, это же моральная история, никакая не футбольная. Не знаю, как они выйдут из этого положения», – сказал Орлов.

    • Прокуратура Амстердама объявила полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в международный розыск.
    • Ранее суд в столице Нидерландов заочно приговорил игрока к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • В этом сезоне 32-летний нидерландец провел за «Спартак» 21 матч, забил 8 голов, отдал 8 передач.

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    Источник: YouTube-канал #ТАКОЙФУТБОЛ

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    Комментарии (6)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708498450
    Какое политическое убежище? То же мне мать тереза епт! Уголовщина махровая. Расформировать укрывателей. Наркобарыга будет приплачивать подельникам тушинским, что бы не сдали! Гыгыгы
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    алдан2014
    1708498633
    Наркобарон.... Орлов выдал перл. Смешно будет если Промес знакомому деньги одолжил. Никто такой версии конечно не рассматривал
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    cska1948
    1708500428
    "...это же моральная история, никакая не футбольная. .." ------------------ Это чисто КРИМИНАЛЬНАЯ, а не моральная история.
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    Avenger_93
    1708500646
    А Малофеев тогда кто или Денисов, а про треблы Быстрова вообще молчу и дедок закрой мордашку свою воняет
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