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    Симеоне назвал причину поражения «Атлетико» от «Интера»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (0:1), отметив, что сопернику удалось воспользоваться ошибкой футболистов его команды. Игра проходила в Милане.

    «Мы сражались довольно хорошо, мы были близки к тому, к чему стремились, – блокировать атаки «Интера».

    У нас было несколько хороших моментов, особенно во втором тайме. Они пользовались многими нашими потерями, чтобы контратаковать и создавать моменты у наших ворот. Это замечательная сторона футбола: вы можете подготовиться к чему угодно, но игроки – люди. Случаются хорошие вещи и не очень.

    Они воспользовались ошибкой Родриго [Де Пауля] и Рейналдо, и воспользовались ей очень хорошо.

    Понятно, что важно было сравнять счет. У нас были моменты – самый верный был у Льоренте – но мы не смогли их реализовать. Игра была равной. Они очень хорошо контратаковали.

    Мы должны продолжать совершенствоваться, выигрывать единоборства, бегать более интенсивно, чтобы прибавлять, и тогда, несомненно, придут хорошие результаты», – сказал Симеоне.

    • Единственный гол в игре забил Марко Арнаутович на 79-й минуте.
    • Ответный матч в Мадриде состоится 13 марта.

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    Источник: Sport.es

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