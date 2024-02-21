Симеоне назвал причину поражения «Атлетико» от «Интера»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (0:1), отметив, что сопернику удалось воспользоваться ошибкой футболистов его команды. Игра проходила в Милане.

«Мы сражались довольно хорошо, мы были близки к тому, к чему стремились, – блокировать атаки «Интера».

У нас было несколько хороших моментов, особенно во втором тайме. Они пользовались многими нашими потерями, чтобы контратаковать и создавать моменты у наших ворот. Это замечательная сторона футбола: вы можете подготовиться к чему угодно, но игроки – люди. Случаются хорошие вещи и не очень.

Они воспользовались ошибкой Родриго [Де Пауля] и Рейналдо, и воспользовались ей очень хорошо.

Понятно, что важно было сравнять счет. У нас были моменты – самый верный был у Льоренте – но мы не смогли их реализовать. Игра была равной. Они очень хорошо контратаковали.

Мы должны продолжать совершенствоваться, выигрывать единоборства, бегать более интенсивно, чтобы прибавлять, и тогда, несомненно, придут хорошие результаты», – сказал Симеоне.