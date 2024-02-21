АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Брентфорд» (1:0) благодаря голу Холанда

«Манчестер Сити» выиграл перенесенный матч 18-го тура чемпионата Англии.

Команда Хосепа Гвардиолы добыла минимальную победу над «Брентфордом» со счетом 1:0.

Единственный гол в активе Эрлинга Холанда, который повторил рекорд АПЛ.

Набрав три очка, «Сити» обошел «Арсенал» и поднялся на второе место в таблице Премьер-лиги. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 1 балл.

Англия. АПЛ. 18-й тур

Манчестер Сити – Брентфорд – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Холанд, 71.

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