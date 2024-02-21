Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Брентфорд» (1:0) благодаря голу Холанда

    АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Брентфорд» (1:0) благодаря голу Холанда

    «Манчестер Сити» выиграл перенесенный матч 18-го тура чемпионата Англии.

    Команда Хосепа Гвардиолы добыла минимальную победу над «Брентфордом» со счетом 1:0.

    Единственный гол в активе Эрлинга Холанда, который повторил рекорд АПЛ.

    Набрав три очка, «Сити» обошел «Арсенал» и поднялся на второе место в таблице Премьер-лиги. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 1 балл.

    Англия. АПЛ. 18-й тур

    Манчестер Сити – Брентфорд – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Холанд, 71.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Следите за новостями из мира футбола в нашем телеграм-канале!

    Новости по теме
    Появились сведения о размере отступных Холанда в «Манчестер Сити»
    Гвардиола раскрыл планы после ухода из «Манчестер Сити»
    Легенда «МЮ» Руни готов работать в «Манчестер Сити» 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2024 00:36
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+