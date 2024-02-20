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    • Экс-спартаковец Алекс назвал другой клуб РПЛ, куда его приглашали

    Экс-спартаковец Алекс назвал другой клуб РПЛ, куда его приглашали

    Бывший спартаковец Алекс мог вернуться в Россию несколько лет назад.

    «Хотел бы я тренировать, как Валерий Карпин? Да. Из того, что делал Карпин, когда только начинал, я бы и сам много что использовал. Потом уже к этим знаниям добавил бы что-то своe.

    Когда я завершал карьеру, Карпин работал в «Ростове». Он даже общался со мной по поводу перехода в эту команду. Но меня это предложение не заинтересовало. Мне до сих пор хочется поездить по странам, чтобы узнать разных тренеров и их манеру работы. Мне бы хотелось провести какое-то время в России, понаблюдать за работой Валерия, чтобы понять, как он мыслит сейчас. Логично предположить, что он стал лучше, как тренер», – сказал Алекс.

    • Игрок выступал за «Спартак» в 2009-2011 годах.
    • Алекс дважды брал серебро РПЛ.
    • Футболист завершил карьеру в 2016 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.02.2024 21:30
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    Комментарии (4)
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    VPERDIV SPARTAK
    1708457133
    Или романтичный или долбанутый и не отошёл ещё от допинга в свинарне
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    TIMOTHY
    1708457418
    Постарше станет таким как мостовой потом ловчевым!) Из Тушино все такие
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    alefreddy
    1708497037
    в провинцию не захотел
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