Экс-спартаковец Алекс назвал другой клуб РПЛ, куда его приглашали

Бывший спартаковец Алекс мог вернуться в Россию несколько лет назад.

«Хотел бы я тренировать, как Валерий Карпин? Да. Из того, что делал Карпин, когда только начинал, я бы и сам много что использовал. Потом уже к этим знаниям добавил бы что-то своe.

Когда я завершал карьеру, Карпин работал в «Ростове». Он даже общался со мной по поводу перехода в эту команду. Но меня это предложение не заинтересовало. Мне до сих пор хочется поездить по странам, чтобы узнать разных тренеров и их манеру работы. Мне бы хотелось провести какое-то время в России, понаблюдать за работой Валерия, чтобы понять, как он мыслит сейчас. Логично предположить, что он стал лучше, как тренер», – сказал Алекс.