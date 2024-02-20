Вагнер Лав: «Газзаев был для меня как отец»

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав оценил значимость экс-тренера команды Валерия Газзаева.

«Был ли Газзаев для меня как отец? Да, он тоже был особенным человеком для меня, особенно в повседневной жизни. На тренировках он помог в адаптации. Он позволял мне чувствовать себя более комфортно на поле, в матчах, и это сильно помогло.

А ещe мы очень много говорили о футболе. Ему очень нравилось слушать о том, как он функционирует в Бразилии. У нас сложились прекрасные отношения», – сказал Вагнер Лав на ютуб-канале Nobel.