Вагнер Лав: «Газзаев был для меня как отец»

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав оценил значимость экс-тренера команды Валерия Газзаева.
«Был ли Газзаев для меня как отец? Да, он тоже был особенным человеком для меня, особенно в повседневной жизни. На тренировках он помог в адаптации. Он позволял мне чувствовать себя более комфортно на поле, в матчах, и это сильно помогло.
А ещe мы очень много говорили о футболе. Ему очень нравилось слушать о том, как он функционирует в Бразилии. У нас сложились прекрасные отношения», – сказал Вагнер Лав на ютуб-канале Nobel.
- Сейчас Вагнер выступает за клуб бразильской Серии А «Атлетико Гойяненсе».
- У 39-летнего бразильца за ЦСКА 259 матчей, 124 гола, 53 ассиста.
- С командой он брал Кубок УЕФА.