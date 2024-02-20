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    Вагнер Лав: «Газзаев был для меня как отец»

    Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав оценил значимость экс-тренера команды Валерия Газзаева.

    «Был ли Газзаев для меня как отец? Да, он тоже был особенным человеком для меня, особенно в повседневной жизни. На тренировках он помог в адаптации. Он позволял мне чувствовать себя более комфортно на поле, в матчах, и это сильно помогло.

    А ещe мы очень много говорили о футболе. Ему очень нравилось слушать о том, как он функционирует в Бразилии. У нас сложились прекрасные отношения», – сказал Вагнер Лав на ютуб-канале Nobel.

    • Сейчас Вагнер выступает за клуб бразильской Серии А «Атлетико Гойяненсе».
    • У 39-летнего бразильца за ЦСКА 259 матчей, 124 гола, 53 ассиста.
    • С командой он брал Кубок УЕФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.02.2024 20:49
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