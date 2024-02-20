«Вчера прислали красивую попку»: 49-летний Нигматуллин похвастался «большим вниманием женщин»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о личной жизни.

– Вы сейчас в активном поиске?

– Точно не ищу невесту. Мне сейчас трудно входить в серьезные отношения, потому что еще не полностью вышел из предыдущих. Ощущаю себя в отличной форме, с высокой самооценкой и большим вниманием противоположного пола. Особенно когда многие прознали мой холостяцкий статус.

– Кидают нюдсы в соцсетях?

– Буквально вчера прислали красивую попку. Но на такое не ведусь – слишком прямолинейно. Ценю женскую красоту, но предпочитаю знакомиться, глядя в глаза.

– Где знакомятся успешные мужчины?

– По-разному: фитнес-центры, кафе, рестораны. Еще был тиндер, но он закрылся. Если кто знает хорошее приложение – подскажите. Хотя к онлайн-знакомствам отношусь с недоверием, потому что там часто неправильный возраст и много фотошопа.

При знакомстве часто слышу от девушек нотки запросов. Настоящий мужчина хочет баловать любимую, но это не должно превращаться в клянчание на первом-втором свидании. Чем меньше девушка просит – тем больше получает.

Многим мужчинам удобно жить в таком сексуально-финансовом взаимодействии: любовь и ласка в обмен на дорогие подарки. Меня такой формат не устраивает.

– Какой должна быть ваша новая девушка или жена?

– В 50 сложно найти девушку мечты. В 20 с копейками гораздо легче, потому что смотришь другими глазами. С опытом видишь больше недостатков. Но буду искать, что делать. Надеюсь, найду, потому что не хотелось бы прожить одному до старости.