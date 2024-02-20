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    • «Вчера прислали красивую попку»: 49-летний Нигматуллин похвастался «большим вниманием женщин»

    «Вчера прислали красивую попку»: 49-летний Нигматуллин похвастался «большим вниманием женщин»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о личной жизни.

    – Вы сейчас в активном поиске?

    – Точно не ищу невесту. Мне сейчас трудно входить в серьезные отношения, потому что еще не полностью вышел из предыдущих. Ощущаю себя в отличной форме, с высокой самооценкой и большим вниманием противоположного пола. Особенно когда многие прознали мой холостяцкий статус.

    – Кидают нюдсы в соцсетях?

    – Буквально вчера прислали красивую попку. Но на такое не ведусь – слишком прямолинейно. Ценю женскую красоту, но предпочитаю знакомиться, глядя в глаза.

    – Где знакомятся успешные мужчины?

    – По-разному: фитнес-центры, кафе, рестораны. Еще был тиндер, но он закрылся. Если кто знает хорошее приложение – подскажите. Хотя к онлайн-знакомствам отношусь с недоверием, потому что там часто неправильный возраст и много фотошопа.

    При знакомстве часто слышу от девушек нотки запросов. Настоящий мужчина хочет баловать любимую, но это не должно превращаться в клянчание на первом-втором свидании. Чем меньше девушка просит – тем больше получает.

    Многим мужчинам удобно жить в таком сексуально-финансовом взаимодействии: любовь и ласка в обмен на дорогие подарки. Меня такой формат не устраивает.

    – Какой должна быть ваша новая девушка или жена?

    – В 50 сложно найти девушку мечты. В 20 с копейками гораздо легче, потому что смотришь другими глазами. С опытом видишь больше недостатков. Но буду искать, что делать. Надеюсь, найду, потому что не хотелось бы прожить одному до старости.

    • Нигматуллин завершил карьеру в 2009 году.
    • Он поиграл в России, Италии и Израиле.
    • После ухода из спорта Руслан работал диджеем, сейчас он занимается недвижимостью.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии (5)
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    СпорЦмен
    1708438427
    Хочет чтобы фото размягшего болта прислали, грязного хачинского. Он бы подорвался и побежал его поднимать! Элтону Джону пусть позвонил, тот при деньгах! :))))
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    WE ARE FOR PETER
    1708438812
    Если у тебя норм достаток нафига тебе баба в доме на постоянку) готовить ленятся или не умеют готовить вкусно именно... капризы и нытье) отдыхай до семидесяти потом найдёшь)
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    DVOK68
    1708441597
    Как студент первокурсник,йопт)
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