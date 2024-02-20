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    Семак высказался о несостоявшемся трансфере Тикнизяна

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что защитник Наир Тикнизян мог бы повысить качество игры петербургского клуба.

    «Что касается нюансов переговоров клуба с футболистом, здесь я ничего не могу сказать. Ну, а как футболист Тикнизян, конечно, зарекомендовал себя очень прилично. Один из лучших сейчас в составе «Локомотива», играет очень результативно.

    По своим характеристикам это игрок, который укрепил бы обойму, конкуренцию и качество игры нашей команды. Но – не получилось. Поэтому будем дальше двигаться», – сказал Семак.

    • Сообщалось, что сделка по переходу Тикнизяна из «Локомотива» не состоялась из-за отсутствия договоренности по зарплате игрока. «Зенит» предлагал футболисту около 1,2 миллиона евро. Это почти вдвое больше, чем он получает в «Локомотиве». Сторона игрока хотела, чтобы он получал 2 миллиона евро.
    • В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча в составе «Локомотива», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:15
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    Комментарии (7)
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    russkiisergei
    1708413964
    голубых просто окунули в унитаз. Тикнизян молодчик!!!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708414803
    Был шанс у армянина поиграть на более высоком уровне, с прицелом на Европу! Но он его упустил. Гыгыгы
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    Cleaner
    1708424918
    Семак, да забыли все уже давно про хапугу Тикнизяна...
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