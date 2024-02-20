Семак высказался о несостоявшемся трансфере Тикнизяна

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что защитник Наир Тикнизян мог бы повысить качество игры петербургского клуба.

«Что касается нюансов переговоров клуба с футболистом, здесь я ничего не могу сказать. Ну, а как футболист Тикнизян, конечно, зарекомендовал себя очень прилично. Один из лучших сейчас в составе «Локомотива», играет очень результативно.

По своим характеристикам это игрок, который укрепил бы обойму, конкуренцию и качество игры нашей команды. Но – не получилось. Поэтому будем дальше двигаться», – сказал Семак.