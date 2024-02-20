Во вторник, 20 февраля, ПСВ на своем поле сыграет с дортмундской «Боруссией». Игра состоится в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов и начнется в 23:00 по мск.

ПСВ

После завершения группового этапа Лиги Чемпионов, команда набрала 9 очков. ПСВ одержал 2 победы, сыграла вничью 3 раза и потерпел 1 поражение. Футболисты ПСВ забили 6 голов и пропустили 8 мячей. Команда расположилась на втором месте в своей группе, а разница забитых и пропущенных мячей составила -2 гола.

«Боруссия Д»

«Боруссия Д» после группового этапа Лиги Чемпионов имеет в своем активе 11 очков. Команда одержала 3 победы, сыграла вничью 2 раза и потерпела 1 поражение. Футболисты «Боруссии Д» забили 6 голов, а пропустили 3 мяча. Команда лидирует в турнирной таблице своей группы с разницей в +3 гола.

Прогноз на матч ПСВ – «Боруссия Д»

История противостояния команд насчитывает только три встречи, в которых дважды выигрывали дортмундцы, а еще одна игра окончилась ничьей:

07.01.17 ПСВ – «Боруссия Д» 1:4;

22.10.02 «Боруссия Д» – ПСВ 1:1;

02.10.02 ПСВ – «Боруссия Д» 1:3.

В предстоящей встрече букмекеры видят фаворитом хозяев поля – на победу команды Петера Боша дают коэфф 2.17, в то время как поставив на дортмундцев можно чисто теоретически получить выигрыш умноженный на 3.20. Впрочем, мы проявим осторожность и предположим, что в игре либо победит ПСВ, либо будет зафиксирована ничья. Наш прогноз – победа ПСВ или ничья (1.35).