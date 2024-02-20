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    Месси сделал заявление в китайской социальной сети

    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси записал видео для китайской социальной сети Weibo. В ней он объяснил пропуск товарищеского матча против звезд чемпионата Гонконга 4 февраля.

    «Я многое прочитал и услышал после игры в Гонконге. Я хочу записать это видео и рассказать вам правду, чтобы никому не пришлось продолжать читать ложь.

    Я слышал, как люди говорили, что я не хотел играть по политическим и многим другим причинам, но это абсолютно не соответствует действительности. Если бы это было так, я бы даже не поехал в Японию и не посетил Китай, что я делал много раз. С самого начала моей карьеры у меня были очень тесные и особые отношения с Китаем.

    Как я сказал на пресс-конференции, у меня был дискомфорт в приводящей мышце, и я не смог сыграть в первом матче в Саудовской Аравии – именно тогда я это почувствовал. Во втором матче я вышел на поле, но стало только хуже. Затем за день до игры [в Гонконге] я постарался и приложил усилия ради всех, кто пришел посмотреть тренировку.

    Через несколько дней я почувствовал себя немного лучше, и именно поэтому я сыграл в Японии, чтобы физически подготовиться к предстоящему [сезону] – мне нужно было играть и набирать форму», – сказал Месси.

    • «Интер Майами» одержал победу в том матче со счетом 4:1.
    • Организатор игры объявил, что вернет 50% денег за билеты из-за неучастия Месси.
    • 7 февраля 36-летний Месси вышел на замену на 60-й минуте в товарищеском матче «Интер Майами» с «Виссел Кобе».

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    Источник: The Guardian

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