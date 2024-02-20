Каррера прокомментировал ситуацию с Промесом

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ситуацию с полузащитником красно-белых Квинси Промесом, которому угрожает тюремное заключение.

«Я слышал об этом. Очень жаль, что сложилась такая ситуация. Надеюсь, что все обстоит не так, как решил суд», – сказал Каррера.