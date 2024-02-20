Каррера прокомментировал ситуацию с Промесом

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ситуацию с полузащитником красно-белых Квинси Промесом, которому угрожает тюремное заключение.
«Я слышал об этом. Очень жаль, что сложилась такая ситуация. Надеюсь, что все обстоит не так, как решил суд», – сказал Каррера.
- Прокуратура Амстердама объявила полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в международный розыск.
- Ранее суд в Амстердаме заочно приговорил игрока к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- В этом сезоне нидерландец провел за «Спартак» 21 матч, забил 8 голов, отдал 8 передач.