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    Каррера прокомментировал ситуацию с Промесом

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ситуацию с полузащитником красно-белых Квинси Промесом, которому угрожает тюремное заключение.

    «Я слышал об этом. Очень жаль, что сложилась такая ситуация. Надеюсь, что все обстоит не так, как решил суд», – сказал Каррера.

    • Прокуратура Амстердама объявила полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в международный розыск.
    • Ранее суд в Амстердаме заочно приговорил игрока к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • В этом сезоне нидерландец провел за «Спартак» 21 матч, забил 8 голов, отдал 8 передач.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.02.2024 08:46
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    Комментарии (10)
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    СпорЦмен
    1708410459
    Команда ЦК КПСС рушит свои основы, в команде барыга. Воров, начали бадяжить барыгами. :)))
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1708412030
    Обстоит гораздо хуже. У нас за такие преступления срок от 15 до 25. Так что губошлёп легко отделался. Да ещё повезло, что нашлись подельнички и укрыватели в Тушино. Придётся им отстёгивать пожизненно от наркомафии. Гыгыгы
    Ответить
    Спартач80
    1708413172
    А чего ещё не все педикулёзные мрази здесь? Пока только две тухлодырые мохнатки, живущие на сайте 24/7=)))
    Ответить
    kionarx
    1708414578
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
    Ответить
    Дядя Серёжа
    1708414704
    В голландии наркотиков нет, об чём все
    Ответить
    БеZуМныЙ
    1708415565
    Этот безработный никак себе работу не найдёт. Все знают, что он пустышка, никому не известный. Один титул, да и то купленный на юбилей.
    Ответить
    Cleaner
    1708415862
    Согласен с Каррерой. Суд в Голландии купленный. За торговлю наркотиков весом больше тонны Промесу дали всего шесть лет. Действительно, все обстоит не так, как решил суд, а гораздо хуже. Промесу все 15 полагаются!!!
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    WE ARE FOR PETER
    1708416030
    Карера аккуратно намекнул что надо сдавать преступника
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    WILDLING_HRUNDEL
    1708417109
    Итальянец не особо то гонит на спам) надеется работу получить в свинарник)
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    Pooodle
    1708423313
    И кукаррера тут. Вся визгливая тарасятина не может признать, что зулусян - кладмен! Гы-гы-гы!
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