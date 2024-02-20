Тренер «Брентфорда» назвал игрока, который находится ближе всех к «Золотому мячу» среди англичан

Главный тренер «Брентфорда» датчанин Томас Франк высказался о полузащитнике «Манчестер Сити» Филе Фодене.
«Фил Фоден – очень хороший игрок. По мне, так он ближе всех среди англичан к шансу выиграть «Золотой мяч» в перспективе. Я думаю, у него есть потенциал и достаточный уровень для этого.
Он влияет на игру многими способами. В нашей последней игре у него было три момента, и он забил три гола. Он очень хорош в дриблинге, отлично обводит защитников.
Он очень трудолюбив. Отличный настрой на работу. Он очень хорош», – сказал Франк.
- 5 февраля в матче 23-го тура АПЛ «Брентфорд» – «Манчестер Сити» Фоден забил три гола, а его команда победила со счетом 3:1.
- 20 февраля команды вновь сыграют между собой в перенесенном матче 18-го тура на стадионе «Этихад».
- Фоден уже попадал в топ-30 номинантов на «Золотой мяч», заняв 22-е место в 2022 году и 25-е в 2021-м.
- Последним из англичан награду получал Майкл Оуэн в 2001 году.