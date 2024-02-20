Тренер «Брентфорда» назвал игрока, который находится ближе всех к «Золотому мячу» среди англичан

Главный тренер «Брентфорда» датчанин Томас Франк высказался о полузащитнике «Манчестер Сити» Филе Фодене.

«Фил Фоден – очень хороший игрок. По мне, так он ближе всех среди англичан к шансу выиграть «Золотой мяч» в перспективе. Я думаю, у него есть потенциал и достаточный уровень для этого.

Он влияет на игру многими способами. В нашей последней игре у него было три момента, и он забил три гола. Он очень хорош в дриблинге, отлично обводит защитников.

Он очень трудолюбив. Отличный настрой на работу. Он очень хорош», – сказал Франк.