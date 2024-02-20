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    Семак высказался о втором месте «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил положение своей команды в чемпионате России.

    – Впервые при вас «Зенит» ушел на зимнюю паузу не первым. С учетом вашей системы координат, видимо, никакой трагедии из этого не делаете и стресса по этому поводу не испытываете?

    – Мы и в моем первом сезоне могли оказаться осенью не первыми. Проиграли в заключительном туре года «Рубину» (1:2), но и «Краснодар» потерял очки с «Уфой» (1:1). В итоге мы сохранили преимущество всего в один балл, хотя и они могли уйти на паузу с двухочковым отрывом.

    Сезоны по‑разному складываются. В этом стоит отдать должное «Краснодару», который набрал очень много очков. Для нас же все только начинается. Главное, что мы в борьбе. И имеем все шансы побороться за первое место.

    • После 18 туров РПЛ «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место за «Краснодаром», имеющим 38 очков.
    • Петербургский клуб выиграл последние пять чемпионатов России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    slavutiq70
    1708408063
    Привыкайте .....
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    TIMOTHY
    1708408601
    Мелочи жизни! Зенит все равно чемпион
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