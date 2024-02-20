Юран подтвердил подписание Кучаева из ЦСКА и охарактеризовал новичка «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал переход полузащитника ЦСКА Константина Кучаева.

«Точка в переговорах поставлена. Клубы обо всeм договорились. Кучаев – игрок «Пари НН». Условия перехода – аренда до конца сезона. Во вторник вечером он прилетает в Абу-Даби из Стамбула и присоединится к нашей команде.

Костю я знаю прежде всего по ЦСКА. В сборную футболист вызывался. Кучаев – боец, игровик. В последнее время он имел мало игровой практики, поэтому сейчас должен быть особенно голоден до футбола, игры и результата.

Многие клубы хотели бы его заполучить. Я благодарен руководству «Пари НН» за то, что оперативно сработали, когда появился этот вариант.

Также хочу сказать спасибо руководству ЦСКА за то, что пошли нам навстречу и отпустили парня. Для моей команды это реальное усиление. Уверен, он нам поможет в весенней части сезона», – сказал Юран.