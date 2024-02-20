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    • Юран подтвердил подписание Кучаева из ЦСКА и охарактеризовал новичка «Пари НН»

    Юран подтвердил подписание Кучаева из ЦСКА и охарактеризовал новичка «Пари НН»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал переход полузащитника ЦСКА Константина Кучаева.

    «Точка в переговорах поставлена. Клубы обо всeм договорились. Кучаев – игрок «Пари НН». Условия перехода – аренда до конца сезона. Во вторник вечером он прилетает в Абу-Даби из Стамбула и присоединится к нашей команде.

    Костю я знаю прежде всего по ЦСКА. В сборную футболист вызывался. Кучаев – боец, игровик. В последнее время он имел мало игровой практики, поэтому сейчас должен быть особенно голоден до футбола, игры и результата.

    Многие клубы хотели бы его заполучить. Я благодарен руководству «Пари НН» за то, что оперативно сработали, когда появился этот вариант.

    Также хочу сказать спасибо руководству ЦСКА за то, что пошли нам навстречу и отпустили парня. Для моей команды это реальное усиление. Уверен, он нам поможет в весенней части сезона», – сказал Юран.

    • Контракт Кучаева с ЦСКА истекает летом.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне хавбек провел 15 матчей без голевых действий.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 00:23
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    Комментарии (3)
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    WE ARE FOR PETER
    1708404589
    Вот хохляра хитрый) то ультиматум ставил то руководство молодцы!) Не все позиции прикрыл да и неизвестно какой сейчас Кучаев, может он забил на футбол
    Ответить
    FRZZ
    1708422754
    Юран ворчал зря, вот руководство осуществило трансфер относительно неплохой для НН.
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    zigbert
    1708431005
    Выходит зря Юран критиковал руководство Пари НН. Сам признает что игроки приходят неплохие.
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